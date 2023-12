Publicado hace 18 minutos por joancs a castellonaldia.elmundo.es

Más pronto que tarde» las 22 cámaras con lectores de matrícula que limitan el acceso de vehículos al centro histórico de Castellón serán relevadas por Agentes de Movilidad Urbana (AMU) que, en lugar de multar a quienes no tienen permitida la entrada al perímetro acotado, «les concienciarán de que no deben transitar por la zona a no ser que sea por necesidad.