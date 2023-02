Alcalá de Henares pedirá "soluciones" a Ayuso por las condiciones "penosas" de una residencia pública

Publicado hace 1 hora por Rayder a infolibre.es

La moción ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, la abstención de Vox y los votos en contra del PP. Los familiares denuncian el "empeoramiento" de las condiciones de vida de los ancianos. La portavoz de los trabajadores ha añadido que no van a consentir que el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) les diga que están "mal acostumbradas". "No tenemos miedo a las sanciones sino a nuestra propia conciencia. No somos mercenarios, somos profesionales", ha expresado.