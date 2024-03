Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a pagina12.com.ar

Una de las mayores preocupaciones de Europa en estos últimos tiempos, es la eventualidad de que la guerra en Ucrania pueda extenderse. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo recientemente al Parlamento Europeo que la “amenaza de guerra en Europa podría no ser inminente pero no es imposible” y que hay que estar preparados. Se habla incluso de que los riesgos han aumentado porque podría tratarse de una “guerra híbrida”, es decir no sólo de una guerra tradicional sino también guerra política, económica, con ataques...