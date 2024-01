Publicado hace 24 minutos por joseangel277 a sport.es

“De todas mis fotos en el Dakar, me quedo con esta”, escribió Javi Vega en sus redes sociales al final del rally. Se refería a la que ilustraba su llegada a meta tirando del piloto del All1 y con su padre al lado, en un mar de lágrimas: “Es imposible describir la emoción del momento, no solo por ayudar a un compañero sino por las palabras de agradecimiento absoluto de un padre que durante metros me acompañó llorando por su hijo. Aquello me impactó mucho, a la vez que me hizo recordar lo orgulloso que estaba mi padre de mí”.