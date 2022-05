Adidas y Gucci lanzan paraguas que no es impermeable por 1.290 dólares

Publicado hace 23 minutos por Miguel.Lacambra a eltiempo.com

En días pasados se había hecho viral el lanzamiento de unas zapatillas rotas de marca Balenciaga ahora de la colaboración entre las marcas Adidas y Gucci ha surgido un paraguas, una sombrilla, que no sólo sorprende por su precio 1.290 dólares sino porque no es resistente al agua. La marca dice que la idea no es usarlo a diario, sino más bien como un accesorio decorativo.