La abstención golpea al pobre: en este pueblo de Andalucía el 70% no fue a votar

Isabel, de 37 años, repite en varias ocasiones que sólo votará para "echar a Pedro Sánchez". En las últimas elecciones generales apoyó a Vox. "Me dicen… y ¿a ese partido votas? Trabajando en el campo parece que no puedo votar a un partido de izquierdas. ¿O es de derechas? Bueno, que es como Franco o no sé. Yo no entiendo de política", zanja. Por su parte, el líder del PSOE local considera que los gestores de izquierdas tienen un problema "para comunicar las políticas que se están haciendo".