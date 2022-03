Aborto libre, gratuito… y complicado

Todo empezó el 30 de marzo de 2021, cuando decidí acudir al médico porque no me estaba bajando la regla, tenía un retraso importante. La matrona del servicio de Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) de Granollers que me atendió, J.C., me preguntó cómo estaba. Le conté mis problemáticas del momento y también que he pasado períodos de estrés importantes en el pasado y nunca se me había retrasado tanto la regla.