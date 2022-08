Publicado hace 10 minutos por mis_cojones_en_bata a eldiario.es

Desde el año 2020, los coches y motos más contaminantes no pueden circular por Barcelona, a excepción de por la noche o los fines de semana. ¿Qué ha sido de todos aquellos vehículos sin etiqueta ambiental –unos 50.000– que circulaban por la ciudad a diario antes de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones? Algunos, sus propietarios los vendieron y se compraron otro que no estuviese sujeto a la restricción; otros, los mantienen para usarlos puntualmente. Pero 14.000 de ellos han optado por desguazarlo y no comprarse uno nuevo-.