Publicado hace 1 hora por azathothruna a bbc.com

No importa si lo odias o lo amas, Donald Trump está de vuelta. El expresidente de EE.UU. es el favorito, de largo, para convertirse en el candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Especialmente después de su victoria este martes en las primarias de New Hampshire, donde venció a la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley. Aunque Trump no ganó por el amplio margen que predecían las encuestas, ha sido suficiente para mantener la corriente actual de la disputa por la nominación, que había...