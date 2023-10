Publicado hace 38 minutos por Dragstat a losangelespress.org

Una noticia sin el mínimo sentido crítico ni periodístico, con la que prácticamente la totalidad de medios de mayor impacto han demostrado que carecen de profesionales en sus filas. No sólo la fuente no cumplía con el mínimo rigor periodístico, sino que tampoco pasaba la prueba del examen crítico más elemental diciendo que en 25 viviendas, invadidas prácticamente de forma aleatoria por la dispersión de las mismas, había 40 infantes -no niños ni menores de edad, bebés-. La agenda mediática es la de mentir sistemáticamente para perversos fines.