Los EEUU proyectan mantener la mayor parte del mercado de propulsores espaciales en las proyecciones a futuro, gracias al creciente número de lanzamientos de minisatélites y la entrada de corporaciones privadas como Space X, que han impulsado la industria estos últimos años. Los productores clave en este mercado son Safran (Francia), Aerojet Rocketdyne (US), SpaceX (US), IHI Corporation (Japón) y Northrop Grumman (US)