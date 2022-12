El 1 de enero de 2023, 149 municipios deberían tener activa una Zona de Bajas Emisiones. Apenas 20 lo tienen previsto

Publicado hace 50 minutos por shake-it a xataka.com

El plan es que no hay plan. Si bien existe la obligación de contar con una ZBE, tampoco hay ninguna sanción por no tenerla. Ni tampoco sabemos si es necesario restringir la circulación a los vehículos, imponer un peaje o admitir el paso exclusivo a residentes. Por tener, no teníamos ni un Real Decreto que diera seguridad jurídica a los ayuntamientos que quisieran aplicar cualquier tipo de discriminación en la circulación. Éste fue aprobado ayer, 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros. Sin embargo, lo único que se especifica...