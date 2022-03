No entiendo muy bien los niveles de precio de gasolina y diesel que tenemos ahora (en 2008 con el barril de pétroleo más caro era un 25% inferior), así que bienvenidas sean las opiniones fundamentadas.

Escribo estas líneas para ver si así lo veo más claro, críticas bienvenidas :)

Putin dispara el gas y el petróleo. Máximos en diésel y gasolina

Radiografía del aumento del precio de la gasolina - Newtral

hace 5 días — La guerra contra Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia han impulsado el precio del combustible a niveles máximos.

En Marzo ha pasado de 1,63 a 1,86 en dos semanas:

Entonces, si esto se debe a la guerra, y es consecuencia de la guerra... a pesar de que la UE ya ha dejado claro que NO (puede ó no quiere) va a presecindir del crudo ruso. Que alguien me explique lo de 2008:

Con el pétroleo a 140 USD/bbl, págabamos como mucho 1,27€/l y 1,33€/l

Y ahora:

Explicaciones que se me ocurren:

t/c EUR/USD: en Julio de 2018, estaba a más de 1,5:así que el barril salia en EUR a 139,81 / 1,5 = 93€/barril

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html

t/c EUR/USD: en Marzo 2022, a 1,10. Asi que el barril de petróleo: 126,51/ 1,1 =115€/ barril

Es decir, la gasolina debería costar aprox un 115/93= 123% de lo que costaba en 2008.

Veamos:

Super95: 1,277 * 123% =1,57€/l .... diferencia importante con 1,63-1,87€/l en Marzo, en torno a un 10%

Diesel: 1,329 * 123%= 1,63€/l respecto a 1,52€- 1,82€/l DENTRO DE LO ESPERADO

2) Impuestos? Inflación?

No parece, siguen siendo un 45% del precio de la Super95: la diferencia en el precio sin impuestos es de 22 céntimos de EUR ó de un 32%!

Inflación? Pues esta podría ser la clave, los euros de 2008 valían mucho más... 107/87 = 23% de inflación acumulada, (¡la mitad apróximadamente desde hace un año!)

Así que con este dato... vamos a poner el precio de 2008 en EUR de 2022:

1,28€/l Super 95 * 123% =1,56€/l... frente a 1,63 - 1,87 => 5-20% más.

1,33€/l Diesel * 123% = 1,63€/l frente a 1,52 - 1 ,85 => DENTRO DEL RANGO (-5% a 13%)

Conclusión:

La única explicación que se me ocurre es: especulación / temor a una interrupción del suministro. Esta semana tenemos precios de Gasolina y Diesel un 20% y un 13% más altos en términos reales respecto al pico de 2008.

Edit: subidas las imágenes