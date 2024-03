Mi primera partida en Discord

Empecé a jugar a rol en la segunda mitad de los 80, época en la que todo el mundo sabe que los chavales desfacíamos conspiraciones del gobierno y extraterrestes amables nos enseñaban el valor de la empatía en aras de construir un mundo mejor. No jugábamos a D&D por movidas que son largas de contar aquí, pero bien que nos lo pasábamos con el colega Cthulhu y el sabio Gandalf gracias a JOC y las fotocopiadoras. Ya divago. Toda esta absurda introducción viene porque voy siendo un señor que grita a las cosas y desconfía de la tecnología. Ergo sigo pasando tardes enteras con colegas (cuasi) cincuentones solo para hacer las fichas de Rolemaster. Pero hete aquí que en Meneame surgió la comunidad "Juegos de Rol y Roleros". Y a raíz de ella un grupo de Discord para organizar partidas. De repente en mi mundo analógico se veía una lucecica digital, pues qué guay.

Voy a definir Discord con mis propias palabras, sin mirar la Wikipedia ni nada, que estoy muy loko. Es como una casa tocha con habitaciones. Y las estancias las creas tú, con un par de botones, sin tener que hacer mezcla con la hormigonera ni que el enlucido quede pocho. Esto va muy bien para torpes como yo. Y luego pones una puerta e invitas a quien te da la gana. Además hay mayordomos a los que no se les hace papeles, algo que hará sentir a gusto a mucha gente de dinerico que piensa que "regularizar" es idioma klingon. Con respecto a los mayordomos (o bots) de Discord si se juega a rol te pueden tirar los dados. Maemía, el futuro.

Más cosas. En las estancias nos vemos los caretos y nos oímos, pero como cada uno está en su casa (en la de verdad) no se discute sobre si el que fuma que lo haga en el balcón, o sobre las cochinadas que se compran para picoteo. Por cierto que el mundo a veces cambia para bien, y se ve en el roleo. En tiempos todo quisque le dábamos al "cilindrín, fotero", hasta el punto que salías de jugar apestando a Ducados y ahora normalmente el que sigue con el vicio acaba, precisamente, en el balcón pasando frío o torrao al sol. Pa que aprenda. Y los demás hablando de recetas macrobióticas. Aunque suene raro esto último es bueno. El tiempo se mide también en sesiones roleras, amigos. Y es que Gigax creó la movida en el 74. A ver que cuente con los dedos... ¡medio siglo ya!

Por lo que respecta a la comunidad de Meneame pues muy guay, no hago la pelota. Lo digo en serio. Meneame —como todos los sitios— tiene sus cosas regulinchis. Pero en esto de hacerme viejo también voy notando, aparte de levantarme a mear por la noche, que los humanos tendemos a decir más facilmente lo malo y no lo bueno. Así que voy a obviar lo primero para señalar algo en general bueno de este portal y por extensión de la comunidad de Discord. Cuando se abordan temas culturales, de ocio y cosas por el estilo, suele haber muy buen rollo. Tiene lógica. Al fin y al cabo se trata de puntos de encuentro de gente con intereses comunes que —si además tienen cierta pátina temporal (snif)— suman el aspecto de compartir experiencias más o menos comunes. El contar batallitas de siempre en torno a una hoguera. Pero ahora de una pantalla. Además en este caso se suma jugar al rol. Maravilla. En mi primera partida he sido jugador en Alien. Teniendo en cuenta que es un universo que me fascina desde peque, el conocer el sistema rolero vinculado a él jugandolo ha sido una gozada. Letal y paranoico, así que traslada perfectamente la cosmología de nuestro querido xenomorfo y que nos recuerda que él va de cara, pero las corporaciones que rigen nuestro mundo... esto, el de Alien (guiño, guiño) son peores que la criatura diseñada por Giger. Ha sido una gozada recorrer pasillos de una nave espacial con el culo prietísimo. Yo que soy un acojonaete, no mi personaje, que no ha visto las pelis de Alien. Ni siquiera las buenas como AVP 2. Pero es la magia del rol. Y dentro de poco seré Sancho Salazar: un anarkista desertor mexicano en un entorno western con zombis. Gracias también por eso. Sí, es tan molón como suena.

En fin, que no me enrollo más. Que al final toda esta historia es, pues eso, para dar las gracias. Como una de las normas meneísticas es no hacer listados de usuarios, pues ya sabéis quienes sois. Gracias a todos por el buen rato, muchas gracias a quien ha puesto en marcha el grupo de Discord (currazo) y gracias a la tecnología cuando sirve para cosas molonas como esta en vez de su habitual uso de volatilizar peña. Esto último mal, rol bien: escuchad, líderes mundiales. Y bueno, como soy un vagonetis, pues pondré también este artículo en mi web y así tengo más contenido ensalzando al rol y a la buena gente, un par de cosicas molonas de este mundo, pardiez.