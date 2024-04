“La zona muerta”, de Stephen King

Publicado hace 32 minutos por Deckardio a pasadizo.es

La zona muerta (The Dead Zone, 1979) es la séptima novela publicada de Stephen King, y la primera donde es citada la localidad de Castle Rock (...) Publicada después de La larga marcha (The Long Walk, 1979) —la cual aparecería con el seudónimo de Richard Bachman— y antes de Ojos de fuego (Firestarter, 1980), La zona muerta no es una novela de terror, pues el episodio correspondiente al Estrangulador de Castle Rock es demasiado breve como para tomar entidad suficiente para ello. Es más bien una intriga de ciencia ficción