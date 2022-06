Yoshi’s Crafted World (2019)

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a lamemoryrosa.wordpress.com

Si a alguien le ha dado por pasarse por el Instagram de este proyecto, se habrá dado cuenta de que Yoshi me gusta mucho, posiblemente sea mi personaje favorito del universo del fontanero. Sin embargo, mi cariño por el «dinosaurio híbrido antropomórfico» (según Wikipedia) es inversamente proporcional al número de títulos que he tenido la suerte de jugar en los que él era el protagonista –gajes de no haber sido nintendero hasta hace año y medio–. Y es muy probable que la incomprensible pasión que siento por este bicho se deba al mimo...