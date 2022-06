«Yolanda Díaz me está obligando a trabajar porque soy de Vox»

Publicado hace 1 hora por ccguy a elmundotoday.com

Pese a que se encontraba en su casa viviendo tranquilamente y sin molestar a nadie, Joaquín Jiménez, de Huelva, lleva varios días levantándose a las seis de la mañana por culpa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Creo que es porque soy del PP, por no decir que soy de Vox», denuncia Jiménez. «Los españoles no teníamos tanto trabajo desde 2008, ¿y nadie se queja? Raro», insiste Jiménez, que no entiende por qué desde los medios no se investiga la cantidad de trabajo que está dando Díaz a los españoles, «especialmente a los de Vox (...)»