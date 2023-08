Yolanda Díaz, consciente de que, si la reunión para formar Gobierno se alarga, habrá que pedir un Glovo

Publicado hace 13 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

"Cada pedido supone una derrota para la clase trabajadora", reconoce. «Es la cuarta vez que me vuelvo a instalar la aplicación. Y es bastante humillante, porque encima me sale el mensaje ese de ‘Nos alegramos de tenerte de vuelta, Yolanda'» Los negociadores de Junts, llevaban una «carmanyola» con rebanadas de pan y tomate, se han ausentado para almorzar por su cuenta.«El acuerdo está cerca. Ya tenemos dos candidatos a presidir la mesa y estamos votando si nos lanzamos al mexicano o repetimos el japo de ayer, que no es muy allá pero tardan poco»