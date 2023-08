Ya hay secuela para el 2024…¿Pero habéis jugado al primero? Tormented Souls: Analizando pros y contras…2º aniversario

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Que el género de terror sigue en auge, no lo puede negar nadie. Paso una época de penurias hace dos generaciones, en el que el género casi toco fondo. Pero llego el comienzo de la generación de PS4 y Xbox One y todo cambio. Gracias en parte por algunas compañías que dieron vida a nuevos juegos que se convirtieron en una saga, y también por el regreso de algunos clásicos. Todos queríamos que volvieran los Silent Hill, Alone In The Dark etc., pero de lo que se trata es de ofrecer sabia nueva, nuevas ideas y nuevos proyectos...