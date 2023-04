Wizards of the Coast envió a los Pinkerton a confiscar cartas de Magic filtradas

Publicado hace 1 hora por Gry a take5andstayalive.com

Según Gizmodo, el famoso desarrollador de Dungeons & Dragons envió agentes de Pinkerton a la casa de YouTuber oldschoolmtg para tomar varios paquetes de cartas de su conjunto inédito March of the Machine: The Aftermath. oldschoolmtg había publicado varios videos de unboxing en sus canales durante la última semana, mostrando lo que se estima aproximadamente como el 75% de la nueva serie.