William Hurt, actor ganador del Oscar por "El beso de la mujer araña", muere a los 71 años [ING]

William Hurt, un aclamado actor más conocido por su actuación ganadora del Oscar en "Kiss of the Spider Woman" de 1985 y su trabajo en "The Big Chill" y "Body Heat", murió el domingo por causas naturales. Tenía 71 años.