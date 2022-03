Will Smith no ha sido el primero: los 10 momentos más polémicos y escandalosos de los Oscar

Publicado hace 1 hora por DavidEF a sesiondoble.com

El tortazo de Will Smith va a pasar a la historia de los momentos más polémicos de los Oscar… pero no ha sido, ni de lejos, el primero. Estrellas confundiéndose de sobre al entregar un Oscar, espontáneos desnudos corriendo por el escenario, o Richard Gere ofendiendo al segundo país más poderoso del mundo, son sólo algunas de las cosas que han sucedido ante millones de espectadores, en distintas galas de los Premios de la Academia. Aunque el tortazo de Will a Chris Rock es, quizá, el más sonoro de los 10 momentos más polémicos de los Oscar.