La presentadora de televisión neoyorquina Whoopi Goldberg, de 68 años, encendió la polémica por los comentarios que hizo sobre los Millennials y la Generación Z, al asegurar que los jóvenes de estos tiempos no logran salir adelante, pero no por la falta de oportunidades, sino porque, simplemente, no quieren trabajar: “Cada generación viene y quiere hacerlo mejor que sus padres. Pero lo siento, si solo quieres trabajar cuatro horas, te resultará más difícil conseguir una casa”.