When I Made Another Monkey Island [EN]

Publicado hace 21 minutos por JOFRE

Reflexiones de Ron Gilbert sobre el nuevo Monkey island y el hate & Hype que está despertando: (..) Es irónico que las personas que no quieren que haga el juego que quiero hacer sean algunos de los fanáticos incondicionales de Monkey Island. Y eso es lo que me entristece de todos los comentarios. (..) El juego será el juego que quería hacer. No quiero la presión de tratar de hacer el juego que quieren que haga(..)