La oscura y fascinante historia del escritor Stephen King se prepara para desvelar sus secretos más profundos con la llegada de la serie precuela: "Welcome to Derry". Bajo la dirección del argentino Andy Muschietti, quien llevó a la gran pantalla el remake de IT en 2017, tanto su primer capítulo como el segundo, le acompañará tras las cámaras Jason Fuchs y Brad Kane. Esta producción original de HBO nos llevará a un viaje en el tiempo hasta los años 60 para descubrir los orígenes del temible Pennywise en la ficticia localidad de Derry, en Maine.