Warner Bros no estrenará la película de Batgirl a pesar de haberle costado 70 millones de dólares [ENG]

Publicado hace 18 minutos por Meneador_Compulsivo a nypost.com

La película de Batgirl protagonizada por Leslie Grace, J.K. Simmons, Michael Keaton Fraser no será estrenada por Warner. Los fans no podrán verla ni en cines ni en HBOmax. Batgirl contaba con un presupuesto de 70 millones de dólares (aunque la fuente lo sitúa en 100 millones) y en las proyecciones de prueba con público la película fue tan mal recibida que el estudio decidió reducir sus pérdidas y no estrenarla para proteger la marca. Piensan que es un desastre "irreparable" dijo la fuente que desveló la cancelación.