La voz de Archer ha destrozado bandas sonoras legendarias en su proyecto 'Jon Benjamin, Jazz Daredevil', y es algo sencillamente maravilloso

En 2015, el bueno del señor Benjamin decidió cumplir su sueño de tener su propia banda de jazz y publicó el disco 'Well, I shoulde have... learned how to play piano'. Un album compuesto por ocho cortes entre los que encontramos piezas como 'I Can't Play Piano, Pt 1.' o 'I Can't Play Piano, Pt 2.' y en el que, como podéis intuir, su máximo responsable se sienta frente al teclado sin tener ni idea de lo que hace, dando como resultado un espectáculo grotesco ante el que, personalmente, no he podido dejar de reír.