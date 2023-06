“Vox no es para tanto, ni que nos fueran a matar jaja”, dice una persona que ni es gay, ni mujer, ni inmigrante, ni catalana, ni vasca, ni pobre, ni comunista

Publicado hace 47 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

«Abascal no va a salir a la calle a acosar a nadie, como si esto fuera a ser una película de esas apocalípticas en la que se persigue a colectivos minoritarios», dice esta persona que no pertenece a ningún colectivo minoritario. Según han informado fuentes de 2038, esta persona acaba de ser arrojada a una cuneta tras ser «solucionada» siguiendo la Directriz 53 que impide considerar como ciudadano válido a cualquier persona que no lleve una pulsera con la banderita de España, exigiendo su aniquilación.