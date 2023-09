Vox exige poder hablar a gritos en el Congreso por ser su lengua cooficial

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

"¡¡EEEEHHHHHHHHH!!", han dicho en su idioma. “¡No puede ser que no se nos deje expresarnos en el que es nuestro idioma legítimo! ¡basta ya! ¡¿el catalán sí y el grito no!? ¡doble rasero!”, protestaba un diputado de vox en su idioma. “Hay muchas lenguas que deberían ser más oficiales que el catalán, como por ejemplo el grito o el idioma de las hostias, que también lo hablamos muy bien”. También han lamentado no saber alemán y que este idioma no esté recogido en el reglamento ni en la Constitución, pues creen que es su verdadera lengua.