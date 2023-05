La Virgen del Rocío: “Con Mahoma no hay huevos” | Entrevista exclusiva

Publicado hace 32 minutos por javierchiclana a elmundotoday.com

Mi marido no me dejó preñada porque hacíamos la marcha atrás, que consiste en extraer el rabo del chocho justo antes de que salga el rebujito. Por tanto, embarazada de él no me quedé. Imposible. Fue el Espíritu Santo, como iba diciendo...