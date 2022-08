Publicado hace 1 hora por borre a eingleses.com

Las viñetas del New Yorker, que me ayudan a entender un poco mejor sobre cualquier cosa en un estupendo inglés. Como suele suceder en la revista digital New Yorker, en cualquiera de sus artículos se pueden encontrar viñetas sobre practicamente cualquier tema que esté de actualidad. También se pueden aprender expresiones comunes que no se suelen leer a menudo, aparte de su humor sarcástico e irónico.