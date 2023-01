Publicado hace 1 hora por LaSaBe a goetiamedia.com

Reseña del nuevo disco del ex líder de la banda finlandesa HIM. Una buena noticia para todos sus seguidores, porque en estas canciones van a encontrar mucho de aquello que encumbró a HIM a la fama. Temas melancólicos, entre rock y metal, vuelven a encender sus llamas en pistas como “The Foreverlost”, “Loveletting” o “Echolocate Your Love”, pero no solo lo evidente forma parte de este debut en solitario.