Los vídeos de chimeneas son esa gran tradición navideña del streaming de la que nadie habla

No hay programa típicamente navideño que se vea más en los televisores de todo el mundo. Sus audiencias son virtualmente desconocidas, pero... ¿quién no ha puesto en cualquiera de las plataformas de streaming la correspondiente chimenea en bucle? Las hay con villancicos de fondo, las hay con el simple sonido del crepitar de los troncos, pero son una cita imprescindible en casas y apartamentos que no se pueden permitir una chimenea tradicional. ¿De dónde sale esta costumbre y por qué vuelve año tras año?