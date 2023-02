El viaje en taxi que nunca olvidaré [ENG]

Publicado hace 1 hora por blackjole a kentnerburn.com

Hubo una época de mi vida, hace veinte años, en la que me ganaba la vida conduciendo un taxi. Era una vida de vaquero, de jugador, una vida para alguien que no quería jefes, movimiento constante y la emoción de una tirada de dados cada vez que subía un nuevo pasajero al taxi. Con lo que no contaba cuando acepté el trabajo era que también era un ministerio. Como conducía en el turno de noche, mi cabina se convirtió en un confesionario rodante. Los pasajeros subían, se sentaban detrás de mí en [ Traducción en primer comentario con deeplearning ]