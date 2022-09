Publicado hace 50 minutos por ccguy a espinof.com

Si ya tienes una edad y te cantamos "En un país multicolor" no vas a poder impedir que tu cerebro rellene el resto. Y es que 'La abeja Maya' fue más que una serie infantil, una religión. Por aquí la vimos en 1978, pero 'Mitsubachi Māya no Bōken', el anime original, era de tres años antes. Sin embargo, no era la primera vez que se pudo ver a Maya en una pantalla. Solo que la versión inicial era en imagen real y, vista ahora, resulta francamente extraña.