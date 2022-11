Publicado hace 1 hora por Quinqui a scjuanantonio.medium.com

El otro día navegando por la web de RTVE, que esconde verdaderas joyas, descubri Mi tío Jacinto. Una película española que me era difícil de encontrar en otras plataformas. De ella, entre otras cosas, me llamó la atención la actuación del niño protagonista, Pablito Calvo (Marcelino Pan y Vino), capaz de opacar en ciertos momentos la gran actuación de Antonio Vico. A raíz de esta película me dio por pensar en otras actuaciones infantiles que se me quedaron grabadas