El Vaticano estudia cambiar la versión oficial para crucificar a Jesús dos veces y poder alargar las vacaciones de Semana Santa

Publicado hace 22 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

“Si la gente se creyó lo de que resucitó a los tres días, también se creerán que lo crucificaron dos veces”, se sincera el Papa Francisco. “Así la Semana Santa duraría dos semanas y tendría mucho más tirón”, argumentan. En la Santa Sede no gusta que las vacaciones de verano no sean religiosas y por este motivo valoran defender que Jesús nació, por ejemplo, el siete de julio. “Si utilizo un tono solemne, los cristianos se creen cualquier mierda”, explica el Papa. No se descarta que nazca dos veces para tener dos Navidades al año.