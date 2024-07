Publicado hace 58 minutos por barney_77 a elpais.com

No era un pájaro, no era un avión, pero tampoco tenía mucho que ver con el Superman al que estábamos acostumbrados. A finales de julio de 1987 se estrenó la que muchos analistas consideran una de las peores secuelas de la historia del cine, a la altura de abominaciones tan flagrantes como Thor: Love and Thunder, Batman y Robin o Dos tontos todavía más tontos. Hablamos de Superman IV: En busca de la paz, la película que contribuyó a hundir a una productora de éxito, y sepultó durante un par de décadas una franquicia.