Publicado hace 57 minutos por Cesc_ a elmundotoday.com

Durante todo el día de hoy, los usuarios más inquietantes de Internet han empezado a compartir el wrapped de Pornhub con los vídeos y categorías de pornografía que más han visitado este año. «Has visto 2.045 vídeos porno en 2023», compartía esta mañana Martín Bruño, un adolescente de 17 años, en su Instagram. «Tus categorías favoritas son ‘Mature’, ‘Biracial’ y ‘Teens'», publicaba después. «El vídeo porno que más has visto es Old Teacher Goes Anal With Four Black Midgets, lo has visto 322 veces desde el 14 de febrero»