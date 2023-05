Unos padres cansados de repetir las cosas instalan un sistema de megafonía en todas las habitaciones de la casa

Publicado hace 21 minutos por Xiretsa a elmundotoday.com

Cansados de repetir las cosas, e inspirados por las prácticas de aeropuertos y estaciones de tren, unos padres han decidido esta semana instalar megafonía en todas las habitaciones de la casa. “Señoras y señores, no olviden lavarse las manos antes de empezar a comer. Ladies and gentlemen, please remember to wash your hands before dinner” es uno de los mensajes que se pueden escuchar desde el pasado lunes en la megafonía de la vivienda.