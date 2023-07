Unánime veredicto del público al regreso de ‘Password’ con Cristina Pedroche: «Cambio de canal»

Publicado hace 1 hora por nereira a eltelevisero.huffingtonpost.es

Tras una larguísima espera, por fin este viernes Antena 3 ha estrenado la nueva versión de ‘Password‘, el mítico concurso que emitió Cuatro en sus tardes entre 2008 y 2010 con Luján Argüelles y Ana Milán como presentadoras. Pero a decir por los comentarios que se han podido leer en redes, parece que este nuevo ‘Password’ no convence nada a la audiencia, que no ha dudado en quejarse de la nueva mecánica, de los gritos de todo el público, de la voz en off así como de las pistas que se dan.