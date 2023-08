Publicado hace 40 minutos por Andaui a politicaprosa.com

Cuando se estrenó Crash, a principios de los años 90, quizá aún no estábamos preparados para asimilar el significado de sus imágenes, insólitas y perturbadoras. Es cierto que películas como El último tango en París (1972) ya habían dejado claro que las revoluciones de los 60 también tenían un lado oscuro, que el camino que habían inaugurado el «amor libre» y la «revolución sexual» no solo estaba sembrado de flores sino también de sangre, y si no que se lo preguntaran a Charles Manson.