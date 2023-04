Twisted Sister volverá a unirse para tocar en actos políticos

Publicado hace 15 minutos por blodhemn a hellpress.com

Twisted Sister se reunió en enero para actuar en la gala benéfica de Metal Hall Of Fame. El regreso a los escenarios, que se antojaba fugaz, se volverá a repetir en 2024. La banda estadounidense actuará en algunos actos políticos. "A la banda le preocupa el hecho de que el clásico 'We're Not Gonna Take It' también esté siendo utilizado por la extrema derecha... y queremos que la gente sepa que esa es una canción para todo el mundo y que no solo representa a esa pequeña parte egoísta. Esa canción es para las masas, para las masas moderadas,..."