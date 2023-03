TVE condena al fracaso a ‘La Caza. Guadiana’ antes de su estreno

Publicado hace 53 minutos por tiopio a prnoticias.com

La Caza. Guadiana empezará con mal pie en TVE. Desde los despachos de la cadena pública no confían especialmente en la serie, y han optando por emitir dos capítulos a la semana. De esta forma, mantiene la estrategia que ya aplicó con otras ficciones como Sequía, en su tramo final, o Sin límites. La decisión de duplicar la emisión de no parece la más acertada. Especialmente si tenemos en cuenta los antecedentes. Tanto Sequía como Sin límites pasaron sin pena ni gloria por La 1, pero no fueron las únicas.