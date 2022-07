Un turista se queja de la niebla de A Coruña y se vuelve viral: "Que la quiten"

Publicado hace 1 día por NullusSum a laopinioncoruna.es

Tripadvisor, Google y otras plataformas se han convertido casi en un must cuando te vas de viaje [...] El caso es que este turista fue hace unos meses a A Coruña. Pero le coincidió un mal día. Y su comentario no dejó a nadie indiferente. "Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una desilusión total, no sé quién se encarga de eso pero deberían solucionarlo de inmediato", sentenció.