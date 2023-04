Tura Satana, la actriz más salvaje de los años sesenta que exigía sexo una vez al día durante los rodajes

Publicado hace 4 minutos por invarato a 20minutos.es

“Aquí no se folla”. Fue la primera regla que Russ Meyer implantó en el rodaje de su película Faster, Pussycat! Kill! Kill! Pero Tura Satana protestó airadamente: “Si no hago el amor una vez al día, me pondré de mal humor y no actuaré bien”. Meyer se ofreció él mismo a calmar el furor uterino de la actriz, pero ella prefirió a un ayudante de cámara. Para colmo, Tura impuso a puñetazos planos de su invención, frases lapidarias y un escote kilométrico. El resultado fue poco menos que el Ciudadano Kane de la sexploitation.