Publicado hace 28 minutos por Delay a publico.es

La periodista Marta Monforte criticó hace unos días las palabras de Isabel Díaz Ayuso defendiendo a EdaTV y The Objective. "Difunden bulos sin ningún tipo de remordimiento", explicó la periodista contra la opinión de la presidenta. La cosa podía haberse quedado ahí, pero más tarde una periodista de The Objetive respondía criticando el tuit de Monforte. Además lanzaba un reto para a encontrar "una sola noticia no contrastada en mi medio".