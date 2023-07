Tremending: Los gritos de "¡Ayuso, Ayuso!" en Génova, la mayor humillación a Feijóo: "Ni en la Última Cena había tanta tensión" [Humor]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a publico.es

Hay veces que un vídeo nos puede transmitir dolor. Como cuando ves en YouTube a un patinador que se da un fuerte golpe y te parece sentirlo. Pues bien, vean este vídeo. Noche electoral, victoria amarga del PP, como dicen los politólogos. Todo parece indicar que el PP no podrá gobernar. Alberto Núñez Feijóo y la plana mayor deciden comparecer en Génova con música y vítores. La presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, vestida de rojo. Y cuando parece que la tensión que no puede ir a más y la humillación no puede ser mayor, los presentes en la supues