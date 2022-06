Publicado hace 29 minutos por Quinqui a scjuanantonio.medium.com

Muchas veces lo que una persona necesita no es más que ponerse una película y que durante hora y media le cuenten que el amor, en toda su extensión y formas, todavía es posible. Que todavía queda un pequeño hueco para conocer a una persona y conectar. Que el amor no siempre duele. Treinta historias que trascienden al cinismo y mercado de cuerpos que vivimos hoy en día. Historias que no siempre terminan bien: creer en el amor también implica contemplar la posibilidad de que un día no esté