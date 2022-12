Treinta clásicos del cine que ver, al menos, una vez en la vida

Publicado hace 1 hora por Quinqui a scjuanantonio.medium.com

No pretende esta lista ser una lista de las mejores películas de la historia, pues existe una limitación temporal que deja fuera a muchas grandes películas. No pretende, tampoco, ser una lista snob, tan de moda últimamente, pues todas son bastante conocidas y, en cierto modo, mainstream para su época. No es, tampoco, una lista con mis películas favoritas, pues probablemente mañana eligiese otras distintas y, además, me dejo fuera otras como Doce hombres sin piedad, que ya he metido en tantas listas que he decidido dejar fuera esta vez.